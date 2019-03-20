ميليشيا الحوثي تستهدف مقر لجنة إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن جريفثس عن إحراز تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموجب اتفاق السويد.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم (الأربعاء) عن مصدر في الإعلام العسكري للمقاومة اليمنية المشتركة قوله، إن الميليشيات استهدفت مقر الفريق الحكومي في الحديدة بصليات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية "هاوتزر".

واعتبر أن استهداف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار للمرة الثالثة خلال أيام دليل على جدية الميليشيات الحوثية في نسف اتفاق السويد.

واستهدفت ميليشيات الحوثي مطلع الأسبوع الماضي مقر الفريق الحكومي بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وفي اليوم التالي حاولت استهداف المقر بطائرة مسيرة مفخخة تم اعتراضها وإسقاطها.