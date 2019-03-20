4 مرشحين لخلافة ساري في تدريب تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية عن 4 مدربين مرشحين لخلافة المدرب الإيطالي، ماوريسيو ساري، في تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال الموسم الحالي أو القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن تراجع نتائج تشيلسي في الموسم الحالي جعل إدارة البلوز تبحث من الآن عن بدلاء لساري الذي خسر آخر مبارياته في البريمييرليغ بنتيجة (0-2) أمام إيفرتون.

ويخطط تشيلسي لتعيين ستيف هولاند، المدرب المساعد بمنتخب إنجلترا، كمدير فني مؤقت للبلوز في حالة حدوث إقالة ساري بالموسم الحالي.

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أما فيما يتعلق باختيار المدير الفني الدائم، فإن الاختيارات تميل إلى التعاقد مع واحد من نونو إسبيريتو سانتو (وولفرهامبتون)، لوران بلان (باريس سان جيرمان سابقًا)، ماسيمليانو أليغري (يوفنتوس)، أو جون تيري (المدرب المساعد بأستون فيلا).

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويملك البلوز فرصة أخرى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عن طريق الحصول على لقب الدوري الأوروبي.