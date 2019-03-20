انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان: نرفض ربط هجوم نيوزيلندا بالمسيحية وعلى الغرب تحمل مسؤولياته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 08:54 صباحاً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الحكومات الغربية والمجتمعات تحمل مسؤوليتهم ومنع حملات كره الإسلام والأجانب، مؤكداً أنه يرفض الربط بين مهاجم مسجدي نيوزيلندا وبين المسيحية، "فالإرهاب لا دين ولا عرق ولا لغة له".

وتابع أردوغان، في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست"، أنه عقب الهجوم على مسجدين، الجمعة (15 مارس)، فإن السلطات التركية اكتشفت أن القاتل برينتون تارانت، زار تركيا مرتين في العام 2016، وقضى وقتاً طويلاً بأجزاء مختلفة من البلاد، علاوة على ذلك سافر إلى المغرب و"إسرائيل" وكرواتيا، مبيناً أن أجهزة الاستخبارات التركية تتعاون مع نيوزيلندا وغيرها، في سعيها لمنع وقوع مثل هذه الهجمات مستقبلاً.

ورأى الرئيس التركي أن منفذ المذبحة سعى لإضفاء الشرعية على وجهات نظر "ملتوية"، من خلال تشويه تاريخ العالم والإيمان المسيحي، وعمل على زرع بذور الكراهية بين البشر، وقال أردوغان: "إنني أرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لربط الهجمات الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي بتعاليم أو أخلاق أو مبادئ المسيحية، وما حدث هو نتاج الجهل والكراهية".

وبيّن أردوغان أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الشعب التركي للتشويه الصارخ فيما يتعلق بتاريخه، فتنظيم "داعش" دعا إلى إعادة احتلال إسطنبول، مثل مهاجم المسجد في نيوزيلندا الذي تعهد في بيانه بجعل المدينة مسيحية مرة أخرى، تماماً كما فعل التنظيم عندما توعد بتدمير تركيا، وهو ما دفع القوات التركية لمواجهة تنظيم الدولة بقوة في سوريا.

"ومن هنا"، يقول أردوغان في مقاله: "يجب أن نتفق على أنه لا فرق بين القاتل الذي قتل أناساً أبرياء في نيوزيلندا، وبين من نفذوا أعمالاً إرهابية في تركيا وفرنسا وإندونيسيا وأماكن أخرى"، في إشارة إلى تنظيم داعش.

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ويضيف الرئيس التركي أنه بعد هجمات "داعش" لم يتوانَ الكثير من السياسيين والمعلقين في الغرب على إلقاء تبعية هذه الأعمال الإرهابية المؤسفة على الإسلام، مثل السيناتور الأسترالي فريزر أنينغ، موضحاً اعتراض بلاده على ربط هذه الأعمال بالمسلمين، وتعهد تركيا بعدم السماح بأي محاولة للإرهابيين لاختطاف الدين.

وتابع: لسوء الحظ قوبلت حملات الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب، وغيرها من القيم التي لا تتفق مع القيم الليبرالية، بصمت في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم الغربي، لا يمكننا تحمل السماح بذلك مرة أخرى، إذا كان العالم يريد منع وقوع هجمات إرهابية مستقبلية كما حصل في نيوزيلندا، فيجب أن يبدأ بإثبات أن ما حدث كان نتاج حملة تشويه منسقة.

لفت أردوغان إلى أنه "بعد الهجمات التي شنها تنظيم الدولة لم يكن هناك نقص في السياسيين والمعلقين الغربيين الذين يرجعون أعمال الإرهاب المؤسفة إلى الإسلام والمسلمين، أشخاص تتواءم آراؤهم مع السناتور الأسترالي فريزر أنينغ، وقد اعترضنا في ذلك الوقت على ربط إيماننا بالإرهاب".

موضحاً أنه ينبغي أن يكون معلوماً أن الشعب التركي لن يتخلى عن وطنه القديم منذ قرون لأن الإرهابيين يطالبون بذلك، ولن ندع القتلة والمختلين يجعلوننا نستهدف أي مجتمع أو أمة أو جماعة دينية.

وختم الرئيس التركي مقاله بالتأكيد على أن الغرب يجب أن يتحمل بعض مسؤولياته في أعقاب ما جرى في نيوزيلندا، وإن ترفض الحكومات والمجتمعات الغربية حملات كره الأجانب وكراهية الإسلام التي تزايدت خلال مؤخراً.

كما قال إنه يجب إلقاء الضوء على تفاصيل ما حدث لمنع مآسٍ مستقبلية، داعياً جميع القادة الغربيين أن يتعلموا من شجاعة وقيادة وصدق رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردين، واحتضان المسلمين الذين يعيشون في بلدانهم.