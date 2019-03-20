شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: «بايدن» يعتزم الترشح لـ«الرئاسة الأمريكية 2020» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قال إنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 2020م. وقالت الصحيفة إن بايدن الخليج 365 مع أنصاره لمساعدته في جمع التبرعات اللازمة لحملته المتوقعة. وفي السياق، أفادت وكالة أنباء بلومبرغ بأن بايدن سينتظر على الأرجح حتى أبريل المقبل كي يعلن رسمياً عن ترشحه.

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