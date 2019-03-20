سفير المملكة لدى الكاميرون يلتقي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة والإرشاد

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، محمد بن سليمان المسهر، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة والإرشاد، الشيخ عواد بن سبتي العنزي.

جاء ذلك خلال زيارة الوكيل إلى الكاميرون، التي بدأت يوم أمس، لإقامة عدة دورات شرعية، ومسابقات قرآنية، وندوات علمية خاصة بمخيمات اللاجئين من إفريقيا الوسطى.

حضر اللقاء ، مدير مركز خادم الحرمين الشريفي الإسلامي في ياوندي، الشيخ عنتر بن محمد الحازمي، وعدد من منسوبي سفارة المملكة في الكاميرون، وبعض الأئمة والدعاة الكاميرونيين.