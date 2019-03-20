رصد طائرة استطلاع أمريكية قرب القواعد الروسية في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طائرة استطلاع أمريكية من طراز بوسيدون

رصدت القوات الروسية الموجودة في قاعدة حميميم الجوية والقاعدة البحرية بميناء طرطوس بسوريا، اقتراب طائرة استطلاع أمريكية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية رصدت تحليق طائرة دوريات مضادة للغواصات تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "P-8A بوسيدون" وتحمل رقم 168857 فوق اللاذقية قرب القواعد الروسية في سوريا. وأوضحت أن الطائرة شوهدت بالقرب من الساحل اللبناني على ارتفاع 6.6 كيلومتر فوق سطح الأرض. Advertisements ونقلت الوكالة الروسة عن خبراء أن هناك نشاطا كبيرا للمخابرات الأمريكية خلال العام الماضي بالقرب من القواعد الروسية خارج البلاد. وأكدت أن وحدات قوات هندسة الراديو التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت أكثر من 980 ألف عملية استطلاع بطائرات دون طيار. وطالبت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بالتخلي عن مثل هذه العمليات، إلا أن البنتاجون يرفض.

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