بدء مراسم دفن ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

بدأ المئات في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا في تشييع جثامين ضحايا المجزرة التي استهدفت اثنين من مساجدها وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.

حمل المشيعون، الأربعاء، جثماني ضحيتين سقطا في الهجوم المسلح في نعشين مفتوحين وتوجهوا إلى مقبرة ميموريال بارك في كرايستشيرش، وسط حراسة أمنية مشددة.

وتجمع المئات من الرجال والنساء لحضور مراسم دفن الجثمانين، وهما لأب وابنه، بعد صلاة الجنازة عليهما.

وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في الخامس من أبريل/نيسان.



Advertisements

وذكرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أن المجرم سافر إلى مناطق شتى في العالم ولم يكن مقيما منذ فترة طويلة في نيوزيلندا.





وقالت أرديرن التي تعهدت بسن قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح "ستتحقق العدالة لأسر الضحايا" مضيفة أنها لن تنطق اسم المسلح المشتبه به أبدا.

وأضافت "ربما كان يسعى وراء الشهرة لكننا في نيوزيلندا لن نعطيه شيئا. ولا حتى ذكر اسمه".

وأفادت الشرطة بأنه جرى التعرف على هوية 21 ضحية حتى ليل الثلاثاء وبأنه سيتم الإفراج عن جثامينهم للدفن.

ولا يزال 29 شخصا أصيبوا في الهجومين بالمستشفى، بينهم ثمانية في وحدة العناية المركزة.