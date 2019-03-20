الان تتابع تشييع أول جنازتين لضحايا هجوم نيوزلندا الإرهابي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كرايست تشيرش -الخليج 365:
ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أنه جرى تشييع أول جنازتين لضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الذي وقع يوم الجمعة الماضي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم دفن الضحيتين في مقبرة “ميموريال بارك” الواقعة على مسافة قريبة من المسجدين.
والجنازتان هما لأب وابنه قدما إلى نيوزيلندا من سورية قبل بضعة أشهر.وعادت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الأربعاء إلى كرايستشيرش حيث زارت مدرسة ثانوية فقدت اثنين من طلابها في الهجوم.
وأسفر هجوم الجمعة الماضية عن مقتل 50 شخصا فضلا عن إصابة العشرات.ووجهت محكمة نيوزيلندية تهمة القتل للأسترالي برينتون تارانت 28/ عاما/ في اليوم التالي للهجوم.
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