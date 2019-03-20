ترامب: كل الخيارات تبقى قائمة بشأن الأزمة في فنزويلا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "كلّ الخيارات تبقى مطروحة لدفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى التخلّي عن السلط وما يحدث في فنزويلا معيب"، مشيراً إلى "الديون والدمار والجوع".
واعترفت الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى، بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي رئيساً بالوكالة في فنزويلا.
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