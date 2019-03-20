السلطات الأميركية مددت لثلاثة أشهر إعفاء العراق من عقوباتها على إيران

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية مدّدت لثلاثة أشهر، إعفاءً مُنِح للعراق في كانون الأول ويُتيح له أن يستورد من إيران الطاقة الكهربائية الّتي يعتمد عليها بشدة، وذلك على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران".

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