طرابلسي: المعركة ضد الفساد هي معركة جدية وليست شعاراً

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي أن "المعركة ضد الفساد هي معركة جدية وليست شعاراً، وآن الاوان لأن نزيل هذا السرطان من وسطنا فلبنان لم يعد يحتمل".
وفي حديث اذاعي إعتبر طرابلسي أن "موضوع النازحين ممنوع التهاون فيه، ولا يوجد شعب بالعالم يستيطع تحمل ان يتألف شعبه من 50% من الضيوف،هذا العدد يؤثر على البنية التحتية، على الاقتصاد، البيئة، فرص عمل والمصلحة الوطنية تقتضي اعادة او عودة النازحين الى بلادهم"، مضيفا:"يومياً، 4000 نازح سوري يدخلون ويخرجون من سوريا الى لبنان".
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