الشرق الأوسط عن أوساط بالكونغرس: عدد من أعضائه يعدون قائمة عقوبات جديدة ضد حزب الله

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أوساط في الكونغرس الأميركي، إشارتها إلى أنّ "عددًا من أعضائه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعدّون قائمة عقوبات جديدة ضدّ "حزب الله" لإقرارها في الأسابيع المقبلة".

وأبدت ارتياحها لـ"نتائج العقوبات الّتي فُرضت على إيران والّتي بدأت آثارها بالظهور بعد تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأخيرة، الّتي طَلب فيها من مناصريه الصبر وشدّ الحزام"، لافتةً إلى أنّ "وزارة الخزانة الأميركية طلبت من المصارف اللبنانية المزيد من التشدّد في مكافحة تبييض الأموال الّتي ينشط من خلالها كلّ من "حزب الله" وإيران، للالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران".