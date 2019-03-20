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بلال عبدالله: تبقى المصالحة في الجبل فوق كل التفاصيل الصغيرة

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اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتكاعي، الى ان المصالحة في الجبل تبقى فوق كل التفاصيل الصغيرة.

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