بدء تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون - (أ ش أ):

بدأ مشيعون حمل جثماني ضحيتين سقطا في الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا في نعشين مفتوحين، وتوجها إلى مقبرة ميموريال بارك في كرايست شيرش، في أول مراسم دفن 50 شخصا قتلوا في الهجوم.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) بالعربية صباح اليوم الأربعاء أن المئات من الرجال والنساء تجمعوا وسط حراسة أمنية مشددة لحضور مراسم دفن الجثمانين وهما لأب وابنه، بعد صلاة الجنازة عليهما.

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وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض.

وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية، ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في الخامس من أبريل المقبل، حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات على الأرجح.

وأوضح قائد الشرطة النيوزيلندية أن أجهزة مخابرات عالمية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وأجهزة من أستراليا وكندا وبريطانيا، تعد ملفا عن المهاجم المزعوم.