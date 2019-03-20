محكمة أممية تفصل في استئناف بشأن إدانة زعيم صرب البوسنة كاراديتش بالإبادة الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجراد - (د ب أ):

من المقرر أن تصدر محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة بشأن يوغوسلافيا السابقة حكما اليوم الأربعاء بشأن استئناف في قضية الإبادة الجماعية التي أدين بها زعيم صرب البوسنة وقت الحرب رادوفان كاراديتش.

واستأنف كل من كاراديتش والادعاء حكم السجن لمدة 40 عاما الصادر بحقه قبل ثلاثة أعوام عندما أدين بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي البوسنة في بلدة سريبرينيتسا.

وبينما تمت تبرئة كاراديتش من تهم الإبادة الجماعية في سبع بلديات أخرى ، أدين كذلك بارتكاب جرائم حرب أخرى وجرائم ضد الإنسانية في مناطق خاضعة لسيطرته السياسية.

وصدر حكم الإدانة بسبب قصف سراييفو خلال حرب 1992-1995 ، ضمن جرائم أخرى ، لكن مذبحة سريبرينيتسا ، حيث أعدمت القوات الصربية حوالي ثمانية آلاف من البوسنيين ، تظل تمثل أفظع الأعمال الوحشية في أوروبا منذ المحرقة (الهولوكوست).