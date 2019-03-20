هونج كونج تعتزم بناء جزر صناعية للمساعدة في حل أزمة الإسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج - (د ب أ):

دعت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج اليوم الأربعاء النواب إلى دعم خطة لاستصلاح ألف هكتار من الأراضي من أجل بناء جزر صناعية لزيادة المعروض من الإسكان العام في المدينة.

وقال وزير التنمية مايكل وونج الثلاثاء إن بناء جزر "كاو يي تشاو" الصناعية وإتمام المشروعات ذات الصلة سيتكلف 624 مليار دولار هونج كونج (80 مليار دولار أمريكي).

وسيتم بناء تلك الجزر ، التي ستصبح أغلى مشروع للبنية التحتية في المدينة ، بالقرب من جزيرة لانتاو ، أكبر جزيرة نائية في هونج كونج وموقع مطارها.

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وقال وونج إن الجزر يجب أن توفر ما بين 150 ألفا إلى 260 ألف شقة، وسيكون 70% منها منها عبارة عن مساكن عامة.

وأضاف وونج للصحفيين :"سنستمر في التواصل مع الشعب بشأن السبب الذي يجعل هذا الأمر يستحق وقتنا. هذا استثمار جيد وهذا جيد لهونج كونج ويحل الكثير من مشكلاتنا."

وقالت لام إن المشروع سيزيد من المعروض من المساكن ، وهي واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحا لدى السلطة.