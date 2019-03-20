الشرطة الهولندية: اعتقال شخص ثانٍ في "ترام" أوتريخت

أفادت فضائية الحدث العربية، فى نبأ عاجل لها، أن الشرطة الهولندية اعتقلت شخصًا ثانيًا على

علاقة بالهجوم الإرهابى على ترام أوتريخت.

وحددت السلطات سابقا هوية شخص قالت إنه على صلة بالهجوم، وذكرت أنه رجل مولود في تركيا ويبلغ من العمر 37 عاما يدعى غوكمان تانيس.