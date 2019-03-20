رئيس موزمبيق: ضحايا إعصار "إيداي" تجاوزوا 200 قتيل

قال رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، أمس إن عدد قتلى الإعصار إيداي القوي والفيضانات التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة تجاوز 200، جاءت تصريحات الرئيس عقب اجتماع للحكومة بشأن الأزمة.

وضرب الإعصار إيداي موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي المجاورتين بعد أن وصل إلى اليابسة الأسبوع الماضي مخلفاً دماراً، وبلغ العدد المؤكد السابق للقتلى 84.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر رجحت اليوم أن يزيد عدد القتلى بشكل كبير في موزامبيق جراء العواصف القوية والفيضانات التي تضرب أنحاء جنوب شرق القارة الأفريقية.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة أمس إن الإعصار إيداي ربما يكون أسوأ كارثة مرتبطة بالطقس تضرب نصف الكرة الجنوبي على الإطلاق، وذكروا أن 1.7 مليون شخص يعيشون في مسار الإعصار في موزمبيق بالإضافة إلى 920 ألف شخص تضرروا بسببه في مالاوي.

ولا تزال فرق الإنقاذ تكافح من أجل تقييم الدمار الذي خلفه إيداي الذي اجتاح اليابسة قادماً من المحيط الهندي في أواخر الأسبوع الماضي مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 170 كيلومتراً في الساعة، وقال الصليب الأحمر إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص باتوا بلا مأوى في وسط موزمبيق وحدها.