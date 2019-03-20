أستراليا تستدعي السفير التركي على خلفية تصريحات "مسيئة"

قال رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأربعاء إنه سيستدعي السفير التركي في كانبيرا لكي يشرح التصريحات "المسيئة للغاية" التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أعقاب مجزرة كرايستشيرش.

وكان إردوغان، قدّم الاعتداء الذي حصل في كرايستشيرش بنيوزيلندا بوصفه جزءاً من هجوم أكبر على تركيا والإسلام.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لـ"إيه بي سي"، "أجد هذا تعليقاً مسيئاً للغاية، بالطبع أجده كذلك، وسأستدعي السفير التركي اليوم لمناقشة هذه القضايا".

وأثار الرئيس التركي غضب نيوزيلندا الاثنين باستخدامه تسجيل فيديو مثيراً للجدل صوّره منفّذ مجزرة المسجدين في كرايستشيرش، خلال حملةٍ انتخابية في تركيا.

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واحتجّ نائب رئيسة الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز الاثنين محذّراً من أنّ تسييس المجزرة "يعرّض للخطر مستقبل وسلامة الشعب في نيوزيلندا والخارج، وهو غير منصف إطلاقاً".

وأعلن بيترز، الثلاثاء، أنّه سيتوجّه إلى تركيا هذا الأسبوع بدعوة من إسطنبول، لحضور اجتماع خاص لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجرح ثلاثة أتراك في المجزرة التي قُتل فيها 50 من المصلين في مسجدين في مدينة كرايستشيرش جنوب نيوزيلندا الجمعة.