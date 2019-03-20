انت الان تتابع بعد الحادث.. برلمان نيوزيلندا يفتتح جلسته «بالقرآن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هجوم نيوزيلندا
استهل البرلمان النيوزيلندي جلسته الأولى بعد حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كريستشيرش الجمعة الماضية، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وذلك تضامنا مع الضحايا. وظهر الإمام نظام الحق ثانوي، وهو يتلو آيات من سورة البقرة، داخل قاعة البرلمان النيوزيلندي، قبل أن تُلقي جاسيندا أرديرن رئيسة الوزراء، كلمة مؤثرة حول الحادث، إذ بدأت أرديرن، الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان بتحية الإسلام «السلام عليكم»، قائله: «إن المتهم إرهابي متطرف مجرم، لكن عندما أتكلم سيكون بلا اسم»، وفقًا لسبوتنيك.
وطالبت جاسيندا بالحديث عن الذين فقدوا في الحادث، وليس القاتل، الذي قد يكون سعى إلى هذه السمعة: «في نيوزيلندا لن نمنحه شيئا، ولا حتى اسمه». وبدأت اليوم الثلاثاء في نيوزيلندا التحضيرات لدفن الضحايا الذين سقطوا بالهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست شيرش الجمعة الماضية، الذي أسفر عن مقتل
وطالبت جاسيندا بالحديث عن الذين فقدوا في الحادث، وليس القاتل، الذي قد يكون سعى إلى هذه السمعة: «في نيوزيلندا لن نمنحه شيئا، ولا حتى اسمه».
وبدأت اليوم الثلاثاء في نيوزيلندا التحضيرات لدفن الضحايا الذين سقطوا بالهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست شيرش الجمعة الماضية، الذي أسفر عن مقتل 52 شخصًا وإصابة العديد من المصلين الموجودين داخل المسجد.
وقالت سارة ستيوارت بلاك، مديرة وزارة الدفاع المدني وإدارة الطوارئ في مؤتمر صحفي في كرايست شيرش: «كنا مدركين تماما لضرورة التعامل بحساسية مع متطلبات كل أسرة».
في المقابل أكدت سلطات الهجرة في نيوزيلندا أنها أصدرت 65 تأشيرة لأفراد الأسر حتى يتمكنوا من حضور الجنازة.(التفاصيل)
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