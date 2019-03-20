تركيا تشن عملية عسكرية مشتركة.. وإيران تكذب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بدأت تركيا وإيران عملية عسكرية مشتركة ضد المسلحين الأكراد على طول الحدود المشتركة بين البلدين أمس الأول، وفقا لإعلان وزير الداخلية التركي.
وبحسب موقع NPR قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو «بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية وسنعلن النتيجة»، لكن إيران نفت ما ذكره الوزير التركي، وقالت وكالة الأنباء الرسمية أن القوات الإيرانية لم تشارك في العمليات. ووضح السفير الإيراني لدى أنقرة بهمان حسينبور، أن التعاون بين البلدين لا يعني القيام بعملية عسكرية مشتركة.
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