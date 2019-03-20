الشرطة الهولندية: لدينا أدلة على أن حادث أوتريخت إرهابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أوتريخت

أعلنت الشرطة الهولندية أمس، أن هناك دليل على وجود دافع إرهابي وراء واقعة إطلاق النار التي شهدتها مدينة أوتريخت أمس الأول، وذكرت أن الدليل على ذلك خطاب تم العثور عليه في السيارة التي فر بها المشتبه به، مضيفة أنه ليس من المستبعد أيضا وجود دوافع أخرى، وأوضحت أنه وفقا للتحقيقات الحالية لا يوجد أدلة على وجود أي صلة بين المشتبه به وضحايا الاعتداء.

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وكانت هناك تكهنات حول وجود علاقة بين المشتبه به والضحايا، وبحسب بيانات الشرطة تم القبض على رجلين آخرين بجانب المشتبه به الرئيسي.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بهما الآخرين يبلغان من العمر (23 و27 عاما) وينحدران من مدينة أوتريخت، موضحة أن المشتبه بهما لا زالا معتقلين ويخضعان للاستجواب.

وبحسب البيانات أسفر الاعتداء عن مقتل شابة (19عاما) منحدرة من مدينة فيانن الهولندية ورجلين (28 و49 عاما)، كما أصيب ثلاثة آخرون «امرأتان ورجل» بجروح بالغة، بينما أصيب أربعة بجروح طفيفة عبر السقوط على الأرض خلال الاضطراب الذي أعقب الجريمة على سبيل المثال.