لفتت النائبة بولا يعقوبيان، تعليقًا عل قرار "تحالف وطني" بتعليق عضوية "حزب سبعة"، ريثما تنتهي الجهات المعنية من التحقيق فيما أثارته حول الفيديو الّذي أعدّه وسرّبه أحد كوادر هذا الحزب مع سائقها السابق، واتخاذ التدابير المناسبة، "أنّني أكتفي بما قلته في المؤتمر الصحافي في هذا الموضوع".
أمّا حول الوثائق والمعلومات المتعلقة بالفساد، فأوضحت في تصريح صحافي، أنّها "قد باتت لدى القضاء الّذي سيكون له الكلمة الفصل بشأنها".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: الوثائق والمعلومات المتعلقة بالفساد باتت لدى القضاء الذي سيكون له الكلمة الفصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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