اليوم.. محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يكرم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، الأمهات المثاليات عن محافظة القاهرة وذلك في الحفل الذي تنظمه مدريرية التضامن الاجتماعي.
وتقام الاحنفالية في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة، حيث سيتضمن الحفل توزيع شهادات تقدير وجوائز عينية على الأمهات المثاليات.
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