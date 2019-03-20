نور الدين عيوش: «أخبار اليوم» تلعب دورا مهما في توعية المغاربة

أولا، وقبل كل شيء، أتمنى لكم عيدا سعيدا، لأن جريدتكم لها دور مهم في تنمية وعي المغاربة، وإخبارهم بما يقع في البلاد. و«أخبار اليوم» تتناول مواضيع مهمة، اجتماعية وثقافية وسياسية.

أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن يعود بوعشرين قريبا إلى منصبه، ويصبح رائدا لهذه الجريدة، وأعتقد أن كل المغاربة يتمنون أن يحل هذا المشكل قريبا، وأن تنصفه العدالة وتمنحه البراءة.

أنا أقرأ «أخبار اليوم» كل يوم وكل صباح إلى جانب صحف أخرى باللغة العربية، ولمست في صحافييها حرفية ومهنية، وأتمنى لهم النجاح الدائم.