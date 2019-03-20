العثور على شقيق فتح الله غولن ميتا في منزل بإسطنبول

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، أنه عثر على صالح غولن شقيق رجل الدين فتح الله غولن ميتاً في منزل كان يختبئ فيه بمدينة إسطنبول.

وبينما لم تؤكد مصادر رسمية تركية هذه الأنباء استندت الصحيفة فيما نقلته، مساء الثلاثاء، إلى تدوينة نشرها نجل شقيق صالح على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



الصحيفة ذكرت أن صالح غولن كان متخفياً في المنزل الذي تم العثور عليه فيه ميتا كونه ملاحقاً من السلطات التركية بتهم مختلفة منذ عدة سنوات.

وصدر بحق صالح غولن قرار اعتقال منذ عدة سنوات، إذ كان يطالب الادعاء العام بإنزال عقوبة السجن 10 سنوات بحقه بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.



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ودأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتهام غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة التي جرت عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما تؤكد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وفي تصريح حديث له الشهر الماضي، قال رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن إن أردوغان كان بحاجة لكبش فداء كي يتمكن من وضع كل قوى الدولة في قبضته، فاختار حركة الخدمة (تتبع غولن) لتحقيق هذا الهدف.





وتشن السلطات التركية بشكل منتظم شبه يومي حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، كان ذات الوزير قد أعلن أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.