بعد استقالة رئيسها المفاجئة.. أبرز المعلومات عن جمهورية كازاخستان

منال الوراقي

في كلمة أذيعت بالتلفزيون الرسمي للبلاد، أعلن الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزارباييف، البالغ من العمر 78 عاما، استقالته دون مقدمات، أمس الثلاثاء، بعدما قضى نحو 3 عقود على كرسي الرئاسة، وقال: "لقد اتخذت قرار إنهاء فترة حكمي كرئيس".

وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس مجلس الشيوخ سيشغل منصب الرئيس بشكل مؤقت، إلى حين انتخاب رئيس جديد.

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وفي ضوء ذلك، تستعرض «الشروق» في الأسطر التالية، أبرز المعلومات عن الجمهورية الأسيوية كازاخستان:

-كازاخستان دولة آسيويّة، تعرف رسميًا باسم جمهورية كازاخستان.

- بلد عابر للقارات،...