بعد استدعاء سفير تركيا.. رئيس وزراء أستراليا: تصريحات أردوغان مشينة

حسن محرم

أكد سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، في تصريحات تليفزيونية، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن هجوم نيوزيلندا الإرهابي "مشينة ومتهورة".

واستدعت أستراليا السفير التركي لديها على خلفية تصريحات أردوغان بشأن مجزرة كرايستشيرش، التي قدم فيها هذا الهجوم بوصفه "جزءاً من هجوم أكبر على تركيا والإسلام".

وعلق موريسون على هذه التصريحات بأنها "مشينة ومتهورة"، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وسبق وأوضح موريسون:" أجد هذا تعليقا مسيئا للغاية، بالطبع أجده كذلك".