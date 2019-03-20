تقرير: رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية يزور كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

قال مصدر حكومي كوري جنوبي اليوم الأربعاء إن رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية دان كوتس يزور سول بهدف تبادل المعلومات وتقييم التطورات بشأن كوريا الشمالية في أعقاب انهيار قمة الشهر الماضي مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كوتس وصل إلى قاعدة جوية أمريكية في أوسان جنوب سول مساء أمس الثلاثاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

ولم يتم بعد التأكيد على جدول أعماله التفصيلي في سول ، لكن من المحتمل أن يلتقي نظيره الكوري الجنوبي ومدير المخابرات الوطنية سيو هون ومسؤولين كبارا آخرين، حسب المصدر نفسه.