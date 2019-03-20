اليوم.. مدبولي يبحث الخطط الاستثمارية في اجتماع الحكومة الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

كما يناقش الاجتماع، توصيات ملتقى الشباب العربي الأفريقي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقى الذي انعقد في محافظة أسوان ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.