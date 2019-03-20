"في 7 نقاط".. وزير التعليم يتحدى "مافيا" الدروس الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

نشر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مقتطفات من منشورات بالمجموعات المناهضة لنظام التعليم الجديد، والتي تروج لأخطاء في التابلت ستؤدي لرسوب الطلاب، نافيًا ما يتم ترديده، وأكد أن الوزارة ماضية في طريقها الإصلاحي للمنظومة.

وقال "شوقي"، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إنه زار إحدى مدارس العجوزة الثانوية بشكل مفاجئ، وهاله الأفكار المغلوطة لدى الطلاب، مضيفًا: "رأيت ما يروجه البعض (المجهول الهوية) على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفهم بـ"مافيا الدروس الخصوصية".

وأوضح وزير التعليم، أن ما يتم ترويجه ليس له أساس من الصحة، ومن كتبه لا يعلم شيئًا عن نظام التصحيح الإلكتروني الذي تعمل عليه الوزارة منذ عامين كاملين.

وجاء نص منشور وزير التربية والتعليم ردًا على ما يتم ترويجه كالآتي:

١) هذا الكلام كذب كبير وإرهاب للطلاب بلا سند أو دليل من أي نوع. نظام التصحيح لا يوجد على التابلت وكل ما يتضمنه هذا البوست ما هو إلا عبث كبير ولا علاقة له بنظام التصحيح الجديد علي الإطلاق.

٢) سنرى جميعًا نظام التصحيح الإلكتروني الرائع المعمول به في أرقى مدارس وجامعات العالم في الامتحان الاسترشادي القادم يوم ٢٤ مارس.

٣) نظام التصحيح الجديد يستخدم الكمبيوتر لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات ومصححين من المعلمين المدربين يصححون الأسئلة المفتوحة أو المقالية.

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٤) نظام التطوير في المرحلة الثانوية مدروس من قبل علماء من مصر ومن حول العالم ومن مؤسسات دولية كبري.

٥) الصف الأول الثانوي عام نجاح ورسوب كما ذكرنا مرارًا وتكرارًا، ولا تغيير في هذا.

٦) امتحان يناير الماضي والامتحان القادم في مارس لا علاقة لهما بالنجاح والرسوب أما امتحانات نهاية الترم الثاني ستمنح فرصتين في كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق أكثر من ٥٠٪ للتقدم إلى ثانية ثانوي.

٧) الصف الثاني الثانوي ايس ولن يكون تجريبيًا وستستخدم درجاته مع الثالث الثانوي لحساب المجموع المؤدي لدخول الجامعة ولا رجعة في هذا.

كما وجه "شوقي"، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، قائلًا: "أرجو من الطلاب الأعزاء وأولياء أمورهم ألا يتناقلوا معلومات بلا مصدر معلوم أو دليل وأن يحرصوا على السؤال عن صاحب الخبر وعن دليله علي ما يقول، كفانا إثارة للبلبلة وكفانا أن نشير مثل هذه الأخبار لأننا نشارك هكذا في صناعة البلبلة وخدمة أصحاب المصالح .... تحققوا مما تنشروا يرحمكم الله".

واختتم الوزير حديثه: "ماضون على طريق تطوير التعليم من أجل أبنائنا جميعًا ولو كره الكارهون لنهضة ورفعة مصرنا الجميلة".

وكانت إحدى السيدات نشرت على جروب يحمل اسمًا مناهضًا لتطوير التعليم، ما يلي: "مصيبة أخرى في نظام التابلت.. التابت لا يعترف بإجابات الطالب إذا كان فيه اختلاف ولو حتى في حرف.. مثال اليوم قام مدرس جغرافيا بحل اختبار على التابلت وحصل على 54 درجة من مجموعة 100، لأن التابلت اعتبر أي حرف زائد أو ناقص عن الإجابة الالكترونية خاطئة.. كتب المدرس إجابة السؤال (مدن الحدود) واعتبرها التصحيح الالكتروني خاطئة، لأن الإجابة المبرمجة هي (المدن الحدودية).. ما هذه الكارثة، لو تم التصحيح الالكتروني بهذا الشكل دون تدخل بشري أو رأفة فسيتم رسوب هذه الدفعة بأكملها".