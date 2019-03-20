اليوم.. بدء جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية بقاعة الشورى (سابقًا) اليوم الأربعاء، الواحدة ظهرًا، وذلك بشكل علني بحضور ممثلي وسائل الإعلام.

ووجهت اللجنة، الدعوة لكل من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة لحضور جلسات هذا الأسبوع.

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