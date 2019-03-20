"نحو حياة كريمة".. افتتاح المؤتمر الدولي للمياه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): تنظم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة اللواء إيهاب خضر، اليوم الأربعاء، المعرض الدولي "نحو مياه مستدامة بين الفرص والحلول والتحديات"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. يشارك بالمعرض، العديد من الوزراء يتقدمهم الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة نحو حياة كريمة بقاعة مؤتمرات المنارة محور المشير طنطاوي.

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