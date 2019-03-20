ندوة لتوضيح أهمية التعديلات الدستورية في قرية أسمنت بالداخلة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، ندوة بمركز الداخلة، لشرح التعديلات الدستورية، وإعلان تأييد الحزب لها، في إطار الندوات التى ينظمها الحزب على مستوى الجمهورية، لشرح وتأييد التعديلات الدستورية، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة تمهيدًا للوصول إلى ركب التقدم والتنمية.

وأكد بيان إعلامي صادر عن أمانة الحزب بالمحافظة، أن الندوة أُقيمت بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية أسمنت التابعة للوحدة المحلية لمركز الداخلة، وشارك فيها عدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمركز، لافتا إلى شرح المواد المستهدف إجراء تعديلات عليها، وتوضيح موقف الحزب الداعم لها.

وتناولت الندوة التي حاضر فيها نقيب المحامين بمركز الداخلة، وأمين المهنيين بالحزب، هاني مهران، وبعض من الأمناء النوعيين بمركز وقري الداخلة، كيفية الحشد للاستفتاء وتوزيع الأدوار علي الأمناء للاستفادة بقدراتهم وخبراتهم في هذه المناسبات.

يأتي تنظيم الندوات فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية لحزب مستقبل وطن، على مستوى الجمهورية؛ لإعلان موقف الحزب الداعم للتعديلات الدستورية.