شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تستدعي السفير التركي على خلفية تصريحات لإردوغان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (سيدني)قال رئيس الوزراء الأسترالي اليوم (الأربعاء) إنه سيستدعي السفير التركي في كانبيرا لكي يشرح التصريحات "المسيئة للغاية" التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أعقاب مجزرة كرايست تشيرش.
وكان إردوغان الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، قدّم الاعتداء الذي حصل في كرايست تشيرش بنيوزيلندا بوصفه جزءا من هجوم أكبر على تركيا.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لـ"إيه بي سي"، "أجد هذا تعليقًا مسيئًا للغاية، بالطبع أجده كذلك، وسأستدعي السفير التركي اليوم لمناقشة هذه القضايا".
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