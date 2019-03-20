شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اعتقال رجل «الأسد» بتهمة التخابر والانتماء لـ«حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

اعتقل الأمن الكويتي رجل الأعمال السوري مازن الترزي، و4 من معاونيه في مجلة «الهدف». ونقلت صحيفة «القبس» الصادرة أمس عن «مصادر مطلعة» قولها: إن عملية اقتحام المجلة من قبل رجال المباحث استغرقت 3 ساعات، مؤكدة أنهم صادروا خلالها أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي، الذي يلقب بـ«رجل بشار الأسد»، قبل أن يخرج مكبّل اليدين. وتردد أن الاتهامات التي اعتقل بموجبها الترزي تتعلق بتبييض أموال لجهات خارجية، إضافة إلى طباعة منشورات من دون تراخيص. وبحسب الصحيفة، فقد تم اعتقال سكرتيرة مازن الترزي، ومعاونين لبنانيين له، بتهمة الانتماء لمليشيا «حزب الله» اللبناني والتخابر معه.

يذكر أن الترزي من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون نظام بشار الأسد، وحرص دوماً على التبرع له ولما يسمى مدارس أبناء قتلى قوات النظام، كما شارك في مظاهرات بالولايات المتحدة أمام البيت الأبيض دعماً للنظام السوري.