شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف المصري: «الإخوان» لا تعرف إلا الهدم والخيانة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة أن جماعة الإخوان الإرهابية تثبت يوماً تلو الآخر أنها لا تعرف ولا يمكن أن تعرف ولا تحسن غير الهدم والتخريب، وأنها صارت مصنعا للخيانة الوطنية، وتقديم الخنجر المسموم الذي يستخدمه أعداء الأمة في محاولات تمزيقها، وأنها تستخدم شعار الدين لتحلله على نفسها لارتكاب الكثير من الجرائم التي استباحت فيها دماء أبناء الوطن، والدين الإسلامى منهم براء من أفعالهم الإرهابية الخسيسة.

وأضاف الوزير، فى بيان له أمس (الثلاثاء)، أن ما تدعو إليه وتقوم به عناصرها المجرمة من التخريب والهدم ومحاولات إسقاط دولهم وتفتيتها وتمزيقها وإدخالها في دوائر الفوضى هو لصالح القوى التي تعمل على إسقاط منطقتنا العربية في فوضى لا تخرج منها ولا تقوم لها قائمة، موضحاً أن كل ذلك يشكل جريمة وخيانة دينية ووطنية، ويجب التصدي بكل قوة وصلابة وحزم لكل خلايا الجماعة الإرهابية وكتائبها النوعية والإلكترونية، وأعمالهم العدائية الإجرامية ضد أوطانهم التي لا يؤمنون بها أصلاً، ويسعون ويعملون ليل نهار على هدمها، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية.