شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا: رسالة تفضح دوافع إرهابي «أوتريخت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أوتريخت)

أعلنت النيابة العامة والشرطة الهولندية أن فرضية الدافع الإرهابي لإطلاق النار على «ترام» في أوتريخت باتت «جدية» بعد العثور على أدلة بينها رسالة كانت داخل سيارة المشتبه به الرئيسي. وقالت النيابة العامة والشرطة في بيان أمس (الثلاثاء) إن فرضية «الدافع الإرهابي باتت جدية بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه به وأمور أخرى، فضلا عن طبيعة الوقائع». وأكد النائب العام الهولندي فرضية الإرهاب في هجوم أوتريخت. وقال إنه لا توجد مؤشرات على أن مطلق النار في أوتريخت يعرف أيا من ضحاياه.

يكذر أن المشتبه به الرئيسي جوكمن تانيس (37 عاما) الذي قتل 3 أشخاص - من أصول تركية - محتجز للاشتباه بتورطه في القتل بدافع إرهابي محتمل، لكن التحقيقات لا تزال مستمرة حول دوافعه. وقال المتحدث باسم الشرطة مارتن دي ويت، إن 3 أشخاص رهن الاحتجاز حاليا بعد الهجوم بينهم مطلق النار واثنان آخران.

واعتقل تانيس مساء الإثنين بعد مطاردة استمرت لساعات وشلت معظم مناطق رابع أكبر مدينة في هولندا، وأصابت البلاد بصدمة بعد أيام قليلة من مقتل 50 شخصا عندما فتح أسترالي - يكره المهاجرين - النار على مصلين في مسجدين بمدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا، خلال صلاة الجمعة.

وأعلنت السلطات أنه لا تستبعد فرضية وجود دوافع أخرى، ونقلت وسائل إعلام هولندية وتركية عن جيران المشتبه به في أوتريخت تكهنهم بأن إطلاق النار ربما يكون مرتبطا بعلاقة عاطفية. ولم يتضح ما إذا كان هناك أي ضحايا معروفين لدى المشتبه به.