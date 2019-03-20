جامعة الفيوم تستضيف الملتقى الأول للقيادات الشبابية الأفريقية أبريل- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

أعلن الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل، رئيس جامعة الفيوم، الثلاثاء، تنظيم الملتقى الأول للقيادات الشبابية الأفريقية، خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل2019.

وقال "رحيل"، إن فعاليات الملتقى تتضمن عدة محاور أهمها التنمية المستدامة في أفريقيا، التنافس الدولي على القارة، دور الشباب والمرأة في التنمية والنمو الاقتصادي، التكامل الاقتصادي والتجارة في أفريقيا، الأمن والاستقرار في أفريقيا، تأهيل الشباب لمواقع القيادة، حروب الجيل الخامس.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن تصميم شعار الملتقى جاءت فكرته لتعبر عن السلام بين الشعوب، وشكل الطائر الأفريقي المتداخل في ارتكاز محاط من الخارج بغصن ورقة نبات، والطائرين المتداخلين وبينهما بعض الزخارف الهندسية البسيطة التي تتميز بها الفنون الأفريقية بشكل خاص، كما أن اللون الأسود المستخدم بشكل أساسي للشعار هو لون أفريقيا حيث خصوبة التربة والسخاء والقدم.

وأضاف رئيس الجامعة أنه جرى مخاطبة الجامعات بترشيح طالبين من الوافدين الأفارقة المسجلين لديها للمشاركة في فعاليات الملتقى كما تم توجيه دعوات لرؤساء الجامعات وقيادات ورموز المجتمع لحضور الملتقى.