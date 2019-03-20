صحيفة: بايدن يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، قال إنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 2020.

وقالت الصحيفة إن بايدن تواصل مع أنصاره لمساعدته في جمع التبرعات اللازمة لحملته المتوقعة.

وفي السياق، أفادت وكالة أنباء بلومبرج بأن بايدن سينتظر على الأرجح حتى أبريل المقبل كي يعلن رسميا عن ترشحه.