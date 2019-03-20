سقوط صخرة داخل كهف تنهي حياة تلميذ

عرفت جماعة إمليل، التابعة إلى إقليم أزيلال، نهاية الأسبوع الماضي، وفاة تلميذ، إثر سقوط صخرة عليه، أثناء وجوده داخل غار، يقع في دوار “تامجوط”، كان يستعمل منجما للملح .
وقال مصدر “اليوم 24” إن الهالك كان يتابع دراسته في السنة الأولى بكالوريا، وقد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، نقل على إثرها على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي في دمنات، الذي حوّله إلى مستشفى ابن طفيل في مراكش .
وأضاف المصدر ذاته أن الحادث استنفر السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، والوقاية المدنية في دمنات، وقد تم فتح تحقيق في ظروفه، وملابساته.
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