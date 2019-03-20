الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل الفلسطيني منفذ هجوم الضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صورة متداولة لموقع هجوم الضفة الغربية
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقتل الفلسطيني عمر أبوليلى، منفذ هجوم الضفة الغربية بعد اشتباكات استمرت لساعات.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم نفذه فلسطيني مستخدما سلاح أحد الجنود، شمالي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن الجندي غال كيدان، 19 عاما، قتل وإن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة "ارئيل" المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة الغربية.
وأضاف في بيانه "في أعقاب العملية تقرر استدعاء وتعزيز القوات العسكرية في المنطقة، بهدف ملاحقة المنفذ في الضفة الغربية".
وأقر جيش الاحتلال بأن الفلسطيني منفذ الهجوم قام بطعن جندي في منطقة مستوطنة "ارئيل" وخطف سلاحه الذي استخدمه في إطلاق النار على جنود ومستوطنين آخرين.
وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة عبورين في شاحنات للخضار تبعتها آليات عسكرية بأعداد كبيرة حيث حاصرت منزلا تحصن فيه الشاب الفلسطيني".
وطلبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت من الشاب، الذي تطارده منذ يوم الأحد، بتسليم نفسه وإلا فإنها ستهدم المنزل عليه.
وقال شهود عيان إن الشاب اشتبك مع القوات الإسرائيلية التي أطلقت القذائف على المنزل.
وعلى الفور اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في البلدة استخدمت فيها قوات الاحتلال زخات من الرصاص.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أرسلته لـ"العين الإخبارية " إن "إصابتين وصلتا إلى المستشفيات من قرية عبوين".
وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" استشهاد الفلسطيني عمر أبوليلى في تبادل لإطلاق النار.
وقال في بيان: "أثناء تطويق المبنى الذي كان يختبئ فيه في قرية عبوين، فتح المهاجم النار على القوات الخاصة وقد تم قتله خلال تبادل لإطلاق النار".
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