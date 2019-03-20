شهيدان وإصابة 15 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك في بيان أرسلته الوزارة لـ"العين الإخبارية".
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشابين رائد حمدان، وزيد نوري، في محافظة نابلس في شمالي الضفة الغربية.
وعلى صعيد متصل قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على طواقم الإسعاف في نابلس لدى محاولتها الاقتراب من السيارة التي تواجد فيها الفلسطينيان.
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