لافروف: شعب الجزائر سيقرر مصيره بناء على دستوره

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سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي
قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، إن الشعب الجزائري هو من سيقرر مصيره بناء على دستوره، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيدًا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، من موسكو، اليوم الثلاثاء، بالتعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، علاوة على التعاون الإنساني والعسكري والفني، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يتطور بشكل مثمر اعتمادا على إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وقع عليه رئيسا البلدين عام 2001، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية،
وأضاف: «أننا ناقشنا موقفنا الدولي انطلاقا من مبدأ ضرورة التزام كل الدول بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان والدول المختلفة وتسوية كل النزاعات عن طريق السبل السياسية والدبلوماسية». وشدد وزير الخارجية الروسي، على حق الشعوب في تقرير مصيرهم بأنفسهم،
وأضاف: «أننا ناقشنا موقفنا الدولي انطلاقا من مبدأ ضرورة التزام كل الدول بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان والدول المختلفة وتسوية كل النزاعات عن طريق السبل السياسية والدبلوماسية».
وشدد وزير الخارجية الروسي، على حق الشعوب في تقرير مصيرهم بأنفسهم، كما ناقشنا الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا والساحل، وجهود روسيا المشتركة مع تركيا وإيران في سوريا وتطبيق القرار الأممي 2254، تمهيدا لانعقاد المؤتمر الوطني الشامل.
وشدد على ضرورة التغلب على الأزمات القديمة مثل الأزمة العربية الإسرائيلية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة رفضا لأي خطوات أحادية الجانب في هذا السياق.
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