انت الان تتابع لافروف: شعب الجزائر سيقرر مصيره بناء على دستوره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، إن الشعب الجزائري هو من سيقرر مصيره بناء على دستوره، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيدًا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، من موسكو، اليوم الثلاثاء، بالتعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، علاوة على التعاون الإنساني والعسكري والفني، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يتطور بشكل مثمر اعتمادا على إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وقع عليه رئيسا البلدين عام 2001، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية،

وأضاف: «أننا ناقشنا موقفنا الدولي انطلاقا من مبدأ ضرورة التزام كل الدول بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان والدول المختلفة وتسوية كل النزاعات عن طريق السبل السياسية والدبلوماسية». وشدد وزير الخارجية الروسي، على حق الشعوب في تقرير مصيرهم بأنفسهم،