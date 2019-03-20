مرشح للانتخابات الرئاسية الاسرائيلية: نسعى للسلام مع الفلسطينيين

أكد زعيم تحالف "أزرق أبيض"، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الأسبق بيني غانتس "سعيه للسلام مع الفلسطينيين"، مشيراً إلى "أنني سأتفاوض مع الكل من أجل تفعيل حل دبلوماسي"، لافتاً إلى أنه "في نهاية الطريق ستكون هناك دولة يهودية ديمقراطية آمنة وقوية، ذات أغلبية يهودية ثابتة، وما سيكون على الطرف الآخر سيحدد بنتيجة المفاوضات".

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