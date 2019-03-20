المقداد: نقدر الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجال الإنساني

أعرب نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد خلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير والوفد المرافق له، عن تقدير الحكومة السورية للجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجال الإنساني في سورية، مشيراً إلى "حرص الجمهورية العربية السورية على تسهيل عملها والاستمرار في تعميق أواصر التعاون المشترك المبني على الثقة المتبادلة".

ونوَّه المقداد "بالتطور المستمر والنشط لعمل اللجنة الدولية في مجال التوعية بأهمية القانون الإنساني الدولي بالتعاون مع اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني من خلال تنظيم عدد من ورشات العمل في هذا المجال مع الجهات الوطنية السورية ذات الصلة".

بدوره عبر ماورير عن تقديره للعلاقات التي تربط بين سورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية لعمل اللجنة، مشيراً إلى حرص اللجنة على الاستمرار في توسيع عملياتها ونشاطاتها في سورية على مختلف الأصعدة بالتعاون مع الحكومة السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.