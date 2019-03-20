بيدرسون: الطريق إلى سوريا الجديدة يبدأ ببناء الثقة والمصالحة الوطنية

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أن "حل الأزمة المستمرة منذ 8 سنوات في هذا البلد يبدأ بإجراءات بناء الثقة والمصالحة بين الأطراف المتنازعة، إذ التحديات هائلة"، مشيراً إلى أن "الطريق إلى سوريا الجديدة يبدأ ببناء الثقة والمصالحة الوطنية ويحتاج السوريون إلى المزيد من الوحدة لبناء مستقبلهم".

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