الانباء: كلمة الرئيس عون الاخيرة موجهة لكن من يتهم العهد بالفساد

أوضحت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" ان "الكلمات التي القاها رئيس الجمهورية ميشال عون من خارج نص خطابه في احتفال اطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني في بعبدا، هي برسم كل من يوجه اتهاما للعهد ورجاله بالفساد، وعلى الاخص المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الذي دعا في بيان صدر عنه في 9 آذار الى ان تكون محاربة الفساد شاملة لجميع الحقبات، اي قبل العام 1992، كما بعد هذا التاريخ، كي لا يشعر أي فريق لبناني بانه مستهدف".

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