مصادر المستقبل للانباء: الحريري لا يرغب بالتصعيد المباشر مع احد

أكدت مصادر تيار "المستقبل" لصحيفة "الانباء" الكويتية أن "رئيس الحكومة سعد الحريري لا يرغب بالتصعيد المباشر مع احد، ومن هنا اكتفاء بالرد على الحملات من خلال مقدمات نشرات اخبار تلفزيون المستقبل، في حين ان وزير الخارجية جبران باسيل يتهجم على كل الاطراف عدا "حزب الله".

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