محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة "الشافعي. م"، لاتهامه مع آخرين -سبق الحكم عليهم- بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014، والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة.
تعقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وسامح سعيد.
كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم في محاكمة متهم باستعراض القوة والتجمهر بالزاوية الحمراء.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.