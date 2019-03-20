الحكم في محاكمة متهم باستعراض القوة والتجمهر بالزاوية الحمراء.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة "الشافعي. م"، لاتهامه مع آخرين -سبق الحكم عليهم- بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014، والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة.

تعقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وسامح سعيد.

كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.